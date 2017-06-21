 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 06:37 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية الأردني: حريصون على تطوير الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني: حريصون على تطوير الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة

2017-06-21 17:45:45
أ ش أ

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على تطوير الشراكة القائمة والمتينة مع منظومة الأمم المتحدة المتواجدة في المملكة، في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للصفدي اليوم الأربعاء مع ممثلي وكالات ومكاتب الأمم المتحدة في الأردن بمقر وزارة الخارجية بعمان، حيث تم بحث تعزيزَ التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة الدولية في الاستجابة للأزمة السورية ومعالجة أثارها على المملكة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من أنشطة ومشاريع الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة التطرّف.

وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته فيما يتعلق بالاستجابة للأزمة السورية، وأن يقدم الدعم اللازم للأردن والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن اندرس بيدرسون، حرص الأمم المتحدة على تقديم المساعدة للحكومة الأردنية وبما يتواءم مع أولويات المملكة واحتياجاتها، مشيدا بعمق علاقة الأردن بمنظومة الأمم المتحدة المتواجدة في المملكة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3