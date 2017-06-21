أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على تطوير الشراكة القائمة والمتينة مع منظومة الأمم المتحدة المتواجدة في المملكة، في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للصفدي اليوم الأربعاء مع ممثلي وكالات ومكاتب الأمم المتحدة في الأردن بمقر وزارة الخارجية بعمان، حيث تم بحث تعزيزَ التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة الدولية في الاستجابة للأزمة السورية ومعالجة أثارها على المملكة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من أنشطة ومشاريع الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة التطرّف.

وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته فيما يتعلق بالاستجابة للأزمة السورية، وأن يقدم الدعم اللازم للأردن والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن اندرس بيدرسون، حرص الأمم المتحدة على تقديم المساعدة للحكومة الأردنية وبما يتواءم مع أولويات المملكة واحتياجاتها، مشيدا بعمق علاقة الأردن بمنظومة الأمم المتحدة المتواجدة في المملكة.