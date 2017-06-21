ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن 20 جنديًا من قوات الجيش السورية لقوا مصرعهم، فيما أُسر 5 آخرون في اشتباكات بين الفصائل المسلحة والنظام في درعا.

وأضافت القناة أن الفصائل المقاتلة تصدت لهجوم القوات السورية على قاعدة الصواريخ غرب حي المنشية في درعا البلد.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أفاد - أمس - بتجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية وفصائل مقاتلة في محاور عدة بأحياء

مدينة درعا، في محاولة القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على مناطق في المدينة.

وقال المرصد إن الجيش السوري أطلق ما لا يقل عن 16 صاروخًا يعتقد أنها من نوع (أرض - أرض) على مناطق مختلفة في درعا، علاوة على قصفه لمناطق في السهول الغربية من المدينة.

وأشار المرصد إلى إنه كان من المفترض تمديد وقف إطلاق النار في درعا تلقائيًا ليل أمس، إلا أن القصف الجوي والصاروخي حال دون ذلك.

وفي سياق متصل، أفادت المعارضة السورية بمقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر قوات الجيش إثر محاولة اقتحام حي جوبر شرقي دمشق.

وذكرت المعارضة السورية ـ حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ ـ أن اشتباكات تجددت بين قوات النظام السوري وفصائل الجيش الحر (المعارضى المسلحة) في منطقة بئر القصب والمناطق المحيطة بها جنوب شرق العاصمة دمشق.