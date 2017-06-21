وصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تهدف إلى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن كوشنر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتوجه إلى رام الله في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويصف مسئولون أمريكيون هذه الزيارة بأنها جزء من الجهود التي تهدف إلى إبقاء النقاش مستمرا فضلا عن إطلاق مرحلة جديدة من عملية السلام.