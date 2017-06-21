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لافروف: الاتصالات «الروسية - الأمريكية» لا تتوقف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: الاتصالات «الروسية - الأمريكية» لا تتوقف

2017-06-21 17:31:09
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات الروسية الأمريكية لا تتوقف، وأنه يتواصل مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون عبر الهاتف بشكل دوري.

وقال لافروف لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال حول موعد اللقاء الممكن بينه وتيلرسون: الاتصالات الروسية الأمريكية لا تتوقف، نحن نتحدث دوريا عبر الهاتف.

وكان لافروف قد صرح، أمس الثلاثاء، بأنه ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات القادمة على مختلف المستويات.

وقال لافروف - في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الفرنسي عقب المحادثات - ” أجريت المفاوضات في سياق تطوير اتفاقات الرئيسين بوتين وماكرون، التي تم التوصل إليها خلال لقائهما الأخير في فرساي، والتي سمحت لنا أن نبحث مجموعة كبيرة من القضايا، ووضع الخطوط العريضة لأولويات الجهود المشتركة، بما في ذلك تحديد الجدول الزمني للاتصالات على مختلف المستويات”.

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