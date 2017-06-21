أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود أن الفصائل السورية، التي تدعمها الولايات المتحدة تضيق الخناق على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا وسيطرت على أراض على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بهدف محاصرة المدينة.

ونقلت قناة (العربية) الاخبارية اليوم /الأربعاء/ عن نوري قوله إنه جرى طرد تنظيم داعش من ضاحية كسرة الفرج، فيما تقدمت قوات سوريا الديمقراطية على طول الضفة الجنوبية للنهر من الغرب.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم مقاتلين عربا وأكرادا ويحصل على دعم من ضربات جوية تنفذها قوات التحالف بقيادة واشنطن، هجوما قبل أسبوعين لانتزاع السيطرة على المدينة الشمالية من داعش التي اجتاحتها في 2014.