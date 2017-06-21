وزير التعليم: رئيس الوزراء يوجه بتوفيق كافة أوضاع المعلمين2017-06-21 17:24:20
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم الأربعاء إن لقاءه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تطرق إلى مناقشة مشاكل كثيرة خاصة بالمعلمين، لا سيما مسابقة الـ30 ألف معلم، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوفيق كافة أوضاع المعلمين.
وحول عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم - في تصريحات صحفية عقب انتهاء لقائه برئيس الوزراء - أنها ضمنت عدالة بين الطلاب، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في هذا الإطار جهود دولة بأكملها وليس الوزارة فقط، فضلا عن الجهات السيادية ومختلف مؤسسات الدولة كوزارات التنمية المحلية والداخلية، علاوة على 120 ألف شخص يعملون على قدم وساق داخل الوزارة حرصًا على عدم تسريب الامتحانات.
وبشأن مشروع المدارس اليابانية، أوضح الوزير أن هناك 28 مدرسة سيتم تسليمها في سبتمبر القادم، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية تسابق الزمن لتسليم هذه المدارس، مناشدًا المواطنين الصبر على التقديم فيها.
وأضاف أن هناك عددا من المدرسين يتوجهون إلى اليابان للتدريب، مؤكدا أن كافة الإجراءات الوزارية والقرارات تمت فعليا، متابعا: “نعمل مع اليابانيين يوميا، والتمويل وصل لوزارة المالية”.
ولفت الوزير إلى أن هناك دفعات من المعلمين تم تعينهم منذ 2007، لافتا إلى أنه وفقا للقانون، كانت هناك جوابات فصل لأغلبهم ولكن تم إيقاف الفصل لإعطائهم فرصة أخرى لمدة عام ليصبحوا معلمين أفضل قبل تثبيتهم.
من جانبه، قال مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية الدكتور محمد عمر إنه تم اليوم عرض مشكلة المعلمين المغتربين وتثبيتهم في 27 محافظة بعدد 3378 معلمًا في المرحلة الأولى، وستتم عودتهم إلى محافظاتهم التي يقطنوا فيها فعليا، وذلك في إطار موافقة رئيس الوزراء على ما طرحته الوزارة.
وأكد أن هناك فرصة أخرى للمعلمين لتقديمهم بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هناك ملفا آخر تمت مناقشته بشان بدائل محو الأمية، حيث وافق أيضًا رئيس الوزراء على طرح بدائل لمحو الأمية.
وأضاف عمر أن من ضمن ما تم عرضه على رئيس الوزراء تثبيت الـ30 ألف معلم، لافتا إلى أن المشاكل كانت متفاقمة، وستتم عودتهم لمحافظاتهم بعد العيد والقرار سيقره الوزير غدا.
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