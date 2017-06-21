غرق 126 مهاجرًا لدى انقلاب قاربهم قبالة ليبيا2017-06-21 17:22:43
أعلنت منظمة الهجرة الدولية غرق قرابة 126 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية عقب انقلاب قارب يقلهم في البحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم الهجرة الدولية، فلافيو دي جياكومو ، إن «ناجين من الحادث نُقلوا إلى جزيرة صقلية على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، بينهم اثنان من السودان واثنان من مهاجري نيجيريا».
وأوضح أن المهاجرين انطلقوا على متن قارب خشبي من سواحل ليبيا، ليل الخميس الماضي، ثم بعد بضع ساعات قام المهربون على متنه بإزالة المحرك ونقله إلى إلى قارب آخر، وبعدها غرق القارب سريعًا».
وتابع « لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن شبكات التهريب تعمد إلى سرقة محركات القوارب عقب انطلاقها في المياه وإرجاعها إلى ليبيا لاستخداها مرة أخرى ».
وذكر مهاجرون ناجون أن القارب كان يحمل حوالي 130 مهاجرًا معظمهم من السودان ، وأوضحت منظمة الهجرة أن 126 غرقوا ولم ينج سوى أربعة مهاجرين فقط، وفق ما تقلت جريدة «مالطا إندبندنت» أمس الثلاثاء.
وذكرت أن قارب صيد ليبي أنقذ أربعة مهاجرين الناجين ونقلهم إلى قارب تهريب آخر يقل مهاجرين، ووجدت سفينة خفر السواحل الإيطالي القارب الأخير ونقلت من على متنه إلى جزيرة صقلية.
وقال جياكومو: «الأربعة الناجون مازالوا في حالة صدمة ولم يستطيعوا الحديث معنا. لكن المهاجرين من القارب الآخر أكدوا أن قارب صيد نقل الأربعة إلى قاربهم».
وأنقذ خفر السواحل الإيطالي 4800 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية الأسبوع الجاري، وتم نقلهم إلى صقلية ، وقد وصل حوالي 70 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري قادمين من ليبيا.
وقالت منظمة الهجرة الدولية إن 1889 مهاجرًا غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية 2017. وساعدت المنظمة في تنظيم عمليات إعادة طوعية لأكثر من أربعة آلاف مهاجر إلى بلادهم من ليبيا خلال العام الجاري.
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