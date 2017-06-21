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مقتل وإصابة 8 مدنيين في قصف للحوثيين غربي تعز باليمن
انفجار شاحنة وقود في تعز - اليمن

مقتل وإصابة 8 مدنيين في قصف للحوثيين غربي تعز باليمن

2017-06-21 17:13:29
أ ش أ

أوردت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن مدنيين قتلا فيما أصيب 6 آخرون جراء قصف لمليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية غربي تعز في اليمن.

وفي المقابل ، أفادت “سكاي نيوز” بأن طائرات التحالف العربي قصفت مواقع وتجمعات للمتمردين في كل من محافظات صعدة ومأرب وحجة، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جديدة على العاصمة صنعاء استهدفت جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة، علاوة على جبل عطان في غربها.

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