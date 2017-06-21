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وزير خارجية موريتانيا يتوجه إلى باريس
باريس

وزير خارجية موريتانيا يتوجه إلى باريس

2017-06-21 17:27:47
خاص- محيط

غادر وزير الخارجية الموريتاني الدكتور إسلكو ولد أحمد أزيد بيه العاصمة نواكشط، اليوم الأربعاء، متوجها إلى باريس.
وأفاد مصدر رسمي بأن الوزير الموريتاني سيقدم محاضرة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حول “موريتانيا ومحيطها الأمني”.

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