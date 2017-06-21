أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، اليوم الأربعاء على أنه لن يكون هناك تسوية للنزاع الفلسطينى الاسرائيلى دون وحدة الفلسطينيين حول مبدأ حل الدولتين، مضيفا إن بلاده تدعو الفلسطينيين الى مواصلة جهود المصالحة و تؤكد دعمها للحوار بين مختلف الاطراف الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما اذا كانت فرنسا ترى وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعاقب حماس و كل داعميها.

وقال نادال إن موقف بلاده ثابت من حركة حماس وهو انه عليها الاستجابة بوضوح لمطالب المجتمع الدولي المعروفة جيدا وهي الاعتراف بدولة اسرائيل و بالاتفاقات السابقة و كذلك التخلي عن العنف.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ترى وجوب استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يعاقب حماس و كل داعميها.

وأوضح المتحدث أن حركة حماس مدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مضيفا أن بلاده تدعو الفلسطينيين إلى مواصلة جهود المصالحة وتؤكد دعمها للحوار بين مختلف الاطراف الفلسطينية.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على انه لن يكون هناك تسوية للنزاع دون وحدة الفلسطينيين حول مبدأ حل الدولتين.