 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 05:08 مساءً
روابط سريعة
فرنسا تطالب حركة حماس بالاستجابة لمطالب المجتمع الدولي
رومان نادال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية

فرنسا تطالب حركة حماس بالاستجابة لمطالب المجتمع الدولي

2017-06-21 17:08:47
أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، اليوم الأربعاء على أنه لن يكون هناك تسوية للنزاع الفلسطينى الاسرائيلى دون وحدة الفلسطينيين حول مبدأ حل الدولتين، مضيفا إن بلاده تدعو الفلسطينيين الى مواصلة جهود المصالحة و تؤكد دعمها للحوار بين مختلف الاطراف الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما اذا كانت فرنسا ترى وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعاقب حماس و كل داعميها.

وقال نادال إن موقف بلاده ثابت من حركة حماس وهو انه عليها الاستجابة بوضوح لمطالب المجتمع الدولي المعروفة جيدا وهي الاعتراف بدولة اسرائيل و بالاتفاقات السابقة و كذلك التخلي عن العنف.

جاء ذلك في تصريح له اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ترى وجوب استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يعاقب حماس و كل داعميها.

وأوضح المتحدث أن حركة حماس مدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مضيفا أن بلاده تدعو الفلسطينيين إلى مواصلة جهود المصالحة وتؤكد دعمها للحوار بين مختلف الاطراف الفلسطينية.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على انه لن يكون هناك تسوية للنزاع دون وحدة الفلسطينيين حول مبدأ حل الدولتين.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3