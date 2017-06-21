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بوتين وتامر يبحثان التعاون الاقتصادي بين روسيا والبرازيل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين وتامر يبحثان التعاون الاقتصادي بين روسيا والبرازيل

2017-06-21 17:02:30
أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البرازيلي ميشال تامر، اليوم الأربعاء، مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، عقب المباحثات - إنه استعرض مع نظيره البرازيلي جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المسائل ذات الطابع الاقتصادي.

وأعرب بوتين عن اهتمام بلاده بإنشاء مستودع لمعالجة الوقود النووي في محطة “أنجرا” الكهروذرية البرازيلية، مشيرا إلى وجود آفاق لمشاريع في الطاقة النووية بين البلدين، لاسيما بعد أن ربحت الشركة الروسية “روس آتوم” مناقصة لتصدير اليورانيوم للمحطة الكهروذرية البرازيلية.

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