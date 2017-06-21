غادر وزير الطيران المدني شريف فتحي باريس اليوم الأربعاء عائدا إلى القاهرة، في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام شارك خلالها في فعاليات الدورة الـ52 لمعرض لوبورجيه للطيران والفضاء بفرنسا.

والتقى وزير الطيران الوفود المشاركة في المعرض، ورؤساء كبرى شركات صناعة النقل الجوي في العالم، لاستعراض ملفات التعاون مع مصر، كما تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض للتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة الطيران، لا سيما في ظل المنافسة الشديدة بين شركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية.

يشار إلى أن معرض باريس الجوي هو معرض تجاري دولي للأعمال المتعلقة بالطيران والفضاء، نُظم للمرة الأولى في عام 1909، ويُعقد في مطار لوبورجيه كل سنة فردية، بالتناوب مع معرض فارنبورو للطيران البريطاني، ومعرض الفضاء والطيران الدولي الألماني.