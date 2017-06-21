طالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس أحمد سمير، الحكومة بالعمل على زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للشركات المصرية، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد لأنه يؤدي لفقدان الدولة جزءا ضخما من دخلها القومي.

جاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.

وأكد سمير ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات المختلفة، ووضع خطة حقيقية لزيادة المكون المحلي في الصناعات المحلية.

من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام والعمل على دعم آفاق التنمية، مع تقليص القروض للسيطرة على الدين المحلي والخارجي.

ودعا عدد من النواب - خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة - الحكومة إلى تقديم حلول جذرية لمشكلة العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام والتضخم، فيما أكد البعض الآخر ضرورة التزام الحكومة بتقديم تقريرا ربع سنويا عما حققته من المستهدف، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.