رئيس لجنة الصناعة بالنواب يطالب الحكومة بزيادة القدرة التنافسية والتصديرية للشركات2017-06-21 16:41:41
طالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس أحمد سمير، الحكومة بالعمل على زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للشركات المصرية، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد لأنه يؤدي لفقدان الدولة جزءا ضخما من دخلها القومي.
جاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.
وأكد سمير ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات المختلفة، ووضع خطة حقيقية لزيادة المكون المحلي في الصناعات المحلية.
من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام والعمل على دعم آفاق التنمية، مع تقليص القروض للسيطرة على الدين المحلي والخارجي.
ودعا عدد من النواب - خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة - الحكومة إلى تقديم حلول جذرية لمشكلة العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام والتضخم، فيما أكد البعض الآخر ضرورة التزام الحكومة بتقديم تقريرا ربع سنويا عما حققته من المستهدف، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة ...Wed, 21 Jun 2017 11:26:59 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
الإعلام الإيراني: تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد «انقلاب ناعم»
وصفت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية “بالانقلاب الناعم”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ...Wed, 21 Jun 2017 11:42:48 GMT
-
الذهب يستقر محليا.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها
واصلت أسعار الذهب استقرارها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فيما ارتفعت بالأسواق العالمية، بعد تصريحات مسئول بالبنك الفدرالي الأمريكي والذي أشار ...Wed, 21 Jun 2017 11:59:33 GMT
-
بلاتر يفجر مفاجأة..هذه حقيقة حصول قطر على مونديال 2022
كشف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقاً أن مأدبة غداء جمعت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق مع نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا ...Wed, 21 Jun 2017 08:42:16 GMT
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزةTue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT