قررت محكمة جنايات أسوان اليوم الأربعاء إخلاء سبيل 5 نشطاء سياسيين، وعدم جواز استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم، وهم كل من: مصطفى ج. ع.” وشقيقه “أشرف” و”محمد ص.” و”محمد خ.” و”محمد أ.”، الذين ألقي القبض عليهم لاتهامهم بالتحريض على رفض اتفاقية تيران وصنافير.

يأتي هذا القرار تأييدًا لقرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان أمس بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

يذكر أن مدير أمن أسوان اللواء مجدي موسى تلقى إخطارًا بنجاح مأمورية قادتها مباحث أسوان بالتنسيق مع الأمن الوطني الأسبوع الماضي ضبطت خلالها عددًا من النشطاء السياسيين، وتم توجيه اتهامات لهم بالدعوة للتحريض على التظاهر وإطلاق دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لحشد الشباب للخروج في تظاهرات لرفض اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى الانضمام لجماعة محظورة.

وتم عرض المتهمين على النيابة التي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم الاستئناف على قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمين، وتأييد القرار من محكمة جنايات أسوان.