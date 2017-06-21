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شركة روسية بمجال الطاقة تبحث بناء مزرعة رياح في السعودية
شركة روس أتوم للطاقة الروسية‎

شركة روسية بمجال الطاقة تبحث بناء مزرعة رياح في السعودية

2017-06-21 16:26:21
خاص- محيط

وقعت شبكة “روس أتوم” الدولية، وهي جزء من شركة “روس أتوم” الروسية للطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة اليمامة السعودية للتجارة والمقاولات بشأن بناء مزرعة رياح.

وذكرت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية اليوم الأربعاء أن المذكرة أكدت التزام الطرفين باستكشاف فرص التعاون في مجالات مثل بناء وتشغيل مزارع الرياح في المملكة العربية السعودية.

كما تؤكد المذكرة التزام الجانبين بتزويد أفرع “روس أتوم” صناعة البتروكيماويات السعودية بالمعدات.

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