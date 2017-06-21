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أكثر من 40 ألف مخالفة مرورية و48 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة
حملة مرورية

أكثر من 40 ألف مخالفة مرورية و48 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

2017-06-21 16:21:18
كتب - أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ، حملاتها المرورية على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات، وتحقيق الانضباط المروري.
وأسفرت هذه الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة - عن ضبط 40 ألفا و7 مخالفات مرورية متنوعة، وألف و94 دراجة نارية مخالفة ، و48 سائقا تحت تأثير المخدرات .
كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، وضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات.

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