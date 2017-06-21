واصلت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ، حملاتها المرورية على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات، وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت هذه الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة - عن ضبط 40 ألفا و7 مخالفات مرورية متنوعة، وألف و94 دراجة نارية مخالفة ، و48 سائقا تحت تأثير المخدرات .

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، وضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات.