بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليًّا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء ،وأضافت أن السلطان قابوس أعرب في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للأمير محمد بن سلمان بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يوفقه ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي ورخاء.