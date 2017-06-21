"المالية" : ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 4ر325 مليار جنيه خلال 10 أشهر2017-06-21 16:14:03
ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنسبة 5ر33% بنحو 6ر81 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2016 / 2017 لتسجل 4ر325 ملیار جنیه مقابل 8ر243 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأرجعت وزارة المالية - في تقرير اليوم الأربعاء - تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 4ر26 مليار جنيه لتبلغ 3ر112 ملیار جنیه خلال 10 أشهر، وذلك لارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 4ر17% لتصل إلى 6ر25 مليار جنيه، وزيادة المتحصلات من قناة السويس بنسبة 1ر77% لتبلغ 17 مليار جنيه.
وارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 3ر36% لتبلغ 2ر152 ملیار جنیه خلال 10 أشهر، حيث زادت الضرائب على المبيعات بنسبة 9ر63% لتحقق 75 مليار جنيه، وصعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 8ر20% لتبلغ 2ر14 مليار جنيه
وأوضحت “المالية” أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 5ر11% لتصل إلى 7ر24 ملیار جنیه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 6ر9% لتصل إلى 1ر20 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2016 / 2017 .
وزادت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنحو 9ر3 مليار جنيه لتسجل 7ر21 ملیار جنیه مقابل 8ر17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
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