 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 05:18 مساءً
روابط سريعة
القوات الأفغانية تطهر منطقة تورا بورا الاستراتيجية من تنظيم داعش الإرهابي
داعش في العراق

القوات الأفغانية تطهر منطقة تورا بورا الاستراتيجية من تنظيم داعش الإرهابي

2017-06-21 16:08:26
أ ش أ

قال مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة والجيش طهرت منطقة تورا بورا الاستراتيجية تماما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن قائد الفيلق 201 للجيش الأفغاني محمد زمان وزيري قوله إن 44 مسلحا على الأقل قتلوا بينما أصيب 22 آخرون في العمليات وتم إلقاء القبض على مسلحين اثنين.

وقال وزيري إنه تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة.

بدوره، قال قائد الشرطة في الإقليم الجنرال عبد الرحمن رحيمي في تصريح للصحفيين في تورا بورا إن قوات الأمن لن تسمح للمتمردين بالعودة مرة أخرى لتشكيل ملاذات آمنة لهم في نانكارهار وخاصة في تورا بورا.

من جانبه، قال حاكم الإقليم محمد مانجال إن مسلحي داعش في تورا بورا كانوا جميعا أجانب جاءوا من باكستان وأوزبكستان والشيشان ودول عربية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3