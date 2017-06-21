قال مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة والجيش طهرت منطقة تورا بورا الاستراتيجية تماما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن قائد الفيلق 201 للجيش الأفغاني محمد زمان وزيري قوله إن 44 مسلحا على الأقل قتلوا بينما أصيب 22 آخرون في العمليات وتم إلقاء القبض على مسلحين اثنين.

وقال وزيري إنه تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة.

بدوره، قال قائد الشرطة في الإقليم الجنرال عبد الرحمن رحيمي في تصريح للصحفيين في تورا بورا إن قوات الأمن لن تسمح للمتمردين بالعودة مرة أخرى لتشكيل ملاذات آمنة لهم في نانكارهار وخاصة في تورا بورا.

من جانبه، قال حاكم الإقليم محمد مانجال إن مسلحي داعش في تورا بورا كانوا جميعا أجانب جاءوا من باكستان وأوزبكستان والشيشان ودول عربية.