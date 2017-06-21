شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين خلال 24 ساعة، من ضبط 5 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 11 ألفا و800 لتر بنزين وسولار، و16 قضية إسطوانات بوتاجاز، و11 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 16 طنا ، و163 قضية مخالفات مخابز، و15 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و55 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 18 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك ، وضبط 498 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، وضبط 17 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .