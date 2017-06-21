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عبدالعال: قرار الدستورية العليا يؤكد سلطة البرلمان في إقرار اتفاقية "تيران وصنافير"
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

عبدالعال: قرار الدستورية العليا يؤكد سلطة البرلمان في إقرار اتفاقية "تيران وصنافير"

2017-06-21 15:37:31
كتب - أ ش أ

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن الأمر الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أكد سلطة البرلمان في إقرار الاتفاقية وسلطة رئيس الجمهورية في التصديق عليها.
وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم - أن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية والسعودية وذلك بمناسبة نظرها لقضية فض التنازع بين حكمين قضائين نهائيين ؛ وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية لحين الفصل بشكل نهائي في المنازعة.
وقال إن المحكمة استندت في قرارها إلى مظلة الافتاءات على اختصاص سلطتي الموافقة (مجلس النواب) والتصديق (رئيس الجمهورية) .. وهما السلطتان اللتان تم منحهما سلطة مراقبة وتقييم أعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية.

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