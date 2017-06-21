"هواوي" تطور أجهزتها بتقنية الذكاء الاصطناعي2017-06-21 15:41:32
العالم اصبح علي مشارف عصر التطور الذكي، عصر جديد للثورة التكنولوجية، وفي عصر التطور الذكي، سوف يتسارع العالم نحو الوصول الي التحول الرقمي بصورة كبيرة مما سيتيح للإنسان الفرصة للوصول الي آفاق جديدة، ومعاملة الأجهزة الذكية وكأنها بشر، فان ظاهرة الذكاء الإصطناعي سوف تجلب لنا طرق أكثر ذكاء وأكثر كفاءة في تعاملنا مع مثل هذه الأجهزة.
وبتزويد تقنية الذكاء الإصطناعي للهواتف الذكية ستصبح هواتف خارقة يمكنها القيام بالعديد من المهام التي كانت شبه مستحيلة في الماضي، وبحلول عام 2025، سوف ينتفع 90% من مستخدمي الأجهزة من خدمات الهواتف الخارقة التي يضبطها المستخدم حسب استخدامه والتي تتمتع بقدر كبير من الذكاء.
قامت هواوي بالتدقيق في تقنيات الرقاقة التي تزودها في منتجاتها والخدمات السحابية التي ترتكز عليها الشركة في توفير تجارب ذكية لعصر ذكي متطور، حيث ان هذا التطور الجذري الذي شهدته تجربة المستخدم والذي كان سببه الذكاء الإصطناعي سوف يحدث تغييراً شاملاً في القدرات الأساسية لكل من مكونات التصميم والخدمة السحابية، التي سوف تعمل على تلبية المزيد من المهام المطلوبة.
وقد قامت مجموعة هواوي بالفعل بتطوير المفهوم الشامل لتقنيات الذكاء الإصطناعي بأنواعها المكونة من الذكاء الإدراكي والذكاء الفكري والذكاء الحاسوبي، حيث حرصت هواوي علي تزويد منتجاتها بمثل هذه التقنية المتقدمة التي أظهرت واجهات مستخدم رائعة تعمل علي تجانس خصائص وبرمجيات الأجهزة الخاصة بها.
كما قامت هواوي ايضاً بإحداث العديد من الطفرات التكنولوجية في مجالات خوارزميات المستشعر، وأطلقت تقنية المساعد الذكي الذي يتيح توفير الخدمات الذكية المتطورة للمستخدمين في العديد من المواقف النادر حدوثها ايمانا من الشركة بضرورة مواكبة هذا التطور السريع.
يذكر ان العلامة التجارية Honor احدي العلامات التجارية التي تمتلكها هواوي طرحت نموذج تجريبي من هاتف Honor Magic الذكي في ديسمبر 2016، والذي يعد أحدث انجازات هواوي في مجال تقنية الذكاء الإصطناعي، وهو احد الخطوات التي تقوم بها الشركة للوصول الى هواتف ذكية رائدة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
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