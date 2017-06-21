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"ستريتا" إجراء سريع لعلاج الحموضة
وجع البطن - الالم

"ستريتا" إجراء سريع لعلاج الحموضة

2017-06-21 15:34:30

حموضة المعدة من أكثر الاضطرابات الصحية شيوعاً بين الناس، وهي تسبب الكثير من الضيق والانزعاج خصوصاً بعد تناول الوجبات الغذائية اليوميّة، أو شرب العصائر والمشروبات المنبهة، وقد يتعرض لها الإنسان في أوقات كثيرة وتحديدا في الليل أثناء النوم والاستلقاء.

وقد تتفاقم مشكلة حموضة المعدة فتؤدي إلى التهابات مزمنة، بسبب ارتجاع الحامض من العصارة الهاضمة من المعدة إلى المريء.

وتساعد طريقة جديدة اسمها “ستريتا” على حل هذه المشكلة نهائيا، وهي وسيلة غير جراحية تجرى لمرة واحدة في معظم الحالات، وقد تتطلب الحالات اللجوء لها مرة ثانية للتخلص من الحرقان في المعدة،

وهي تعتمد على إطلاق موجات راديوية إلى المنطقة الفاصلة بين المري والمعدة، من أجل إعادة وظيفتها للحالة الطبيعية.

تجرى العملية عبر إدخال القسطرة الخاصة بهذه التقنية في أنبوب مرن من الفم مروراً بالمريء، ثم إلى المنطقة الفاصلة ما بين المريء وفتحة المعدة، حيث يتم إطلاق الموجات الراديوية من القسطرة إلى المنطقة الفاصلة عبر إبر خاصة.

تستغرق العملية حوالي 30-35 دقيقة، وهي لا تتطلب البقاء في المستشفى، حيث يمكن للمريض المغادرة بعدها بنحو ساعة.

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