شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت نتائج الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال أسبوع - عن تنفيذ 256 ألفا و250 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ ألف و690 حكما جنائيا، و121 ألفا و69 حكم حبس، و106 آلاف و860 حكم غرامات ، و26 ألفا و631 حكم مخالفة .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.