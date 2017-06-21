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مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من 256 ألف حكم قضائي متنوع خلال أسبوع
حملة امنية ـ الامن ـ الشرطة المصرية

مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من 256 ألف حكم قضائي متنوع خلال أسبوع

2017-06-21 15:34:17
كتب - أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت نتائج الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال أسبوع - عن تنفيذ 256 ألفا و250 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ ألف و690 حكما جنائيا، و121 ألفا و69 حكم حبس، و106 آلاف و860 حكم غرامات ، و26 ألفا و631 حكم مخالفة .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

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