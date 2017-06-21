"اليوجا" تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي

اثبت بحث جديد أن “اليوجا” تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي ، و يعاني من آلام أسفل الظهر واحد من بين كل خمسة أشخاص بالمملكة المتحدة في مرحلة ما من ...