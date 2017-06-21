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1920 راكبا منهم 43 معتمرا إجمالي الحركة بميناء نويبع البحري خلال 24 ساعة
ميناء نويبع

1920 راكبا منهم 43 معتمرا إجمالي الحركة بميناء نويبع البحري خلال 24 ساعة

2017-06-21 15:29:06
كتب - أ ش أ

استقبل ميناء نويبع البحري، خلال 24 ساعة الماضية، 1920 راكبا، منهم 43 معتمرا و206 سيارات وأتوبيس واحد و35 برادا و15 شاحنة على متن 6 رحلات للعبارات.
وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف بأن هذه الحركة تتضمن وصول 1838 راكبا منهم 43 معتمرا و206 سيارات وأتوبيس واحد و12 برادا وشاحنتين على متن 4 رحلات ومغادرة 82 راكبا و23 برادا و13 شاحنة على متن رحلتين.

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