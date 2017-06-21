عرضت دار كريستي للمزادات العلنية أحد الكمبيوترات الـ 6، التي لا تزال تعمل، والتي أنتجتها آبل عام 1976، وبيع بمبلغ 355 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الكمبيوترات بيع بأسعار أعلى، فعام 2013 تم بيع أحدها في مزاد علني بـ 671 ألف دولار، وعام 2014 بيع آخر بـ 905 آلاف دولار.

تم تصميم هذا الجهاز وتجميعه من قبل المهندس الشهير، ستيف وزنياك، أحد مؤسسي آبل، والذي صنعه حينها كحاسب شخصي، ليباع بسعر 666 دولارا، حيث تكون الجهاز حينها من لوحة إلكترونية مزودة ببعض الدارات، ولتحويلها إلى كمبيوتر كامل مستقل، كانت تتطلب إضافة هيكل خارجي مزود بمصدر للطاقة، ووصله بشاشة ولوحة مفاتيح.

يذكر أن آبل أنتجت حينها 200 جهاز من هذا النوع فقط، تم المحافظة على 63 منها، 6 فقط بقيت تعمل حتى اليوم.