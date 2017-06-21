محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لمناقشة آليات التعاون2017-06-21 15:28:54
اجتمع محافظ الإسكندرية محمد سلطان باللجنة المختصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تمت إزالة التعديات عليها، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل وآليات التعاون.
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بإعداد بيان أسبوعي بعدد طلبات تقنين الأوضاع، مؤكدا ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات والتحقق من مدى جديتها والاستغلال الفعلي للأرض.
وأوضح أنه سيتم فحص جميع هذه الطلبات، وعرض بيانا بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين، وفقا لنموذج “الاستدلال والاستبيان للأراضي” الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
كما طالب بإعداد بيان أسبوعي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متخللة مساحات تلك الأراضي وعدد القرارات التي نفذت، كما شدد على التنسيق مع جهات الولاية لتقديم كافة الخرائط المساحية الخاصة بالأراضي التابعة لهم لوضع قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
وعلى الصعيد نفسه، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة، والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها واتخاذ إجراءات وقائية لحمايتها.
على جانب آخر شدد محافظ الاسكندرية على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لاي عقار مخالف بأسرع وقت ممكن، وإنهاء ظاهرة البناء المخالف في المهد ، ومحاسبة كل موظف مسئول عن عدم تطبيق قرارات الإزالة .
وفِي هذا الصدد قام حي منتزه أول بتسليم مقاول الهدم 3 عقارات مخالفة؛ الأول بشارع 57 من العيسوي والبناء الثاني بشارع رقم 149 تنظيم من شارع خالد بن الوليد ، كما تم تسليم المقاول العقار الثالث لفك الشدة الخشبي بالدور الثامن بشارع رستم باشا أمام البنك الأهلي بشرق المدينة.
يأتي هذا في إطار مكافحة ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد أمن و سلامة المواطنين ، و تشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية، ولتجنب إهدار موارد الدولة في هدم العقارات المخالفة.
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