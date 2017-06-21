 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 03:44 مساءً
روابط سريعة
إستونيا تطلق أول سفارة للبيانات في العالم
594a29b3c4618889318b4593

إستونيا تطلق أول سفارة للبيانات في العالم

2017-06-21 15:26:24

وقعت الحكومة الإستونية اتفاقا مع لوكسمبورغ لإطلاق أول سفارة بيانات في العالم العام القادم، بهدف الاحتفاظ بالملفات الاحتياطية لمعلوماتها الحيوية على الخوادم.

وقال رئيس وزراء إستونيا، جوري راتاس، في بيان له: “تعد هذه أول سفارة للبيانات في العالم، حيث تشكل جزءا من الاستراتيجية العامة للبلاد، لإدارة البيانات وتحقيق ضمان مزدوج لمعلوماتنا وخدماتنا”.

كما أشاد راتاس باتفاق العمل كرائد في مجال التعاون الرقمي عبر الحدود، سواء في أوروبا أو جميع أنحاء العالم.

وتم التوقيع على الاتفاقية التاريخية بين راتاس ونظيره، كزافييه بيتل. هذا واختيرت لوكسمبورغ موقعا للسفارة، وذلك لتميزها بمستوى عال من أمن البيانات المخزنة، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء الإستوني.

ويُقال إن خوادم لوكسمبورغ تضم سجلات الخزانة الإستونية، والتأمينات التقاعدية، وبيانات الأراضي وقاعدة المعلومات، وكذلك وثائق الهويات، بالإضافة إلى سجل السكان.

وستتمتع سفارة البيانات بالحقوق نفسها كأي سفارة مادية أخرى في إستونيا، وفقا لما ذكره وزير تكنولوجيا المعلومات، أورفي بالو.

وبهذا الصدد، قال راتاس: “غالبية الخدمات اليومية المفتوحة في إستونيا رقمية، ويعد أمن البيانات والمعلومات أمرا هاما لكسب ثقة الناس، وضمان الأداء الجيد للخدمات”.

الجدير بالذكر، أن مفهوم السفارات الافتراضية كان جزءا من استراتيجية أمن المعلومات في البلاد، بين عامي 2014 و2017، وذلك من أجل ضمان أداء فعال على مستوى الدولة، بغض النظر عن سلامة أراضي إستونيا.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3