تعتزم شركتا “إينيرغيا” الروسية للصواريخ الفضائية، و”بوينغ” الأمريكية للطائرات والصواريخ، توقيع اتفاقية تعاون في مجال استصلاح الفضاء البعيد.

جاء ذلك يوم 19 يونيو على لسان مدير عام شركة “إينيرغيا” الروسية، فلاديمير سولتسيف، الذي أدلى بحديث للصحفيين على هامش معرض “لو بورجي-2017” الفرنسي الدولي للطيران والفضاء.

وقال سولتسيف إن “المقصود بالأمر هو التعاون في مجال تحقيق برنامج الرحلات الفضائية المأهولة إلى الفضاء البعيد، وتصنيع المسابير المشترك لهذا الغرض”.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت، في ربيع عام 2016، بأن شركة “إينيرغيا” الروسية وشركة “بوينغ” الأمريكية تعملان على إعداد مشروع مشترك لمحطة فضائية قمرية، ستعمل في مدار منخفض على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، أو في مدار إهليلجي عال حول القمر.

وهناك خياران للبعثات الفضائية، يقضي أحدهما بإنشاء وحدتين صغيرتين مأهولتين، والآخر بإنشاء وحدة مشتركة كبيرة. وسيعمل في كلا الاحتمالين 4 رواد فضاء. وستستغرق كل بعثة فضائية من 30 إلى 360 يوما.

واقترحت شركة “إينيرغيا” البدء بعملية إنشاء منصة قمرية مدارية، نهاية عام 2022، ليزورها أول طاقم في النصف الأول لعام 2025. ومن المخطط أن ينزل أول رائد فضاء روسي على سطح القمر العام 2031.