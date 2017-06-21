ذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية أن مقاتلة روسية من طراز “سوخوي-27” اعتراضت مقاتلة تابعة لحلف “الناتو” حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق مياه بحر البلطيق.

وأشارت ” نوفوستي ” اليوم الأربعاء، نقلا عن مراسلها الذي كان على متن طائرة الوزير لحظة الحدث، إلى أن مقاتلة من طراز “إف-16” تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويجو، ولكن إحدى المقاتلات المرافقة لطائرة الوزير اتخذت موقفا بينهما وأشهرت أسلحتها، ما أجبر طائرة الحلف على التراجع.

وأضافت وكالة الأنباء الروسية أن هذا الحادث الجديد وقع أثناء توجه شويجو إلى مدينة كالينينجراد غرب روسيا لعقد اجتماع يتعلق بتأمين حدود روسيا الغربية.يُذكر أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس عن اعتراض طائرتين عسكريتين أمريكيتين على التوالي، نفذت إحداهما مناورة استفزازية تجاه طائرة روسية.