قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء إن بلاده تحشد القوى وتعدل نظام تمركز قواتها ردا على الأعمال التي تقوم بها الدول الغربية.

وأضاف شويجو، حسبما نقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية، أن “بعض الخطوات من جانب الشركاء الغربيين تقود دمار نظام الأمن العالمي مما يصعد من عدم الثقة المتبادلة ويدفعنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة، بالأساس في مسرح العمليات الاستراتيجي الغربي”.

وتابع “نحن نحسن القوة القتالية لقواتنا ونظام تمركزهم. وتسعى بعض الدول إلى استخدام القوة العسكرية بالإضافة إلى الضغط السياسي والمعلوماتي والاقتصادي كأداة لتحقيق غاياتها الجيوسياسية”.