شويجو: روسيا تحشد القوة العسكرية في مسرح العمليات الغربي2017-06-21 15:11:53
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء إن بلاده تحشد القوى وتعدل نظام تمركز قواتها ردا على الأعمال التي تقوم بها الدول الغربية.
وأضاف شويجو، حسبما نقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية، أن “بعض الخطوات من جانب الشركاء الغربيين تقود دمار نظام الأمن العالمي مما يصعد من عدم الثقة المتبادلة ويدفعنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة، بالأساس في مسرح العمليات الاستراتيجي الغربي”.
وتابع “نحن نحسن القوة القتالية لقواتنا ونظام تمركزهم. وتسعى بعض الدول إلى استخدام القوة العسكرية بالإضافة إلى الضغط السياسي والمعلوماتي والاقتصادي كأداة لتحقيق غاياتها الجيوسياسية”.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزةTue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الأعلى في السعودية
تصدَّر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الاعلى فى السعودية وسط تأيد من السعوديين لاقتياد المملكة إلى التقدم والرقى. يذكر أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك ...Wed, 21 Jun 2017 06:21:43 GMT
-
"اليوجا" تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي
اثبت بحث جديد أن “اليوجا” تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي ، و يعاني من آلام أسفل الظهر واحد من بين كل خمسة أشخاص بالمملكة المتحدة في مرحلة ما من ...Wed, 21 Jun 2017 12:41:00 GMT