الأمم المتحدة: نحتاج 23.5 مليار دولار لمساعدة 141 مليون شخص في 37 بلدا2017-06-21 15:09:32
أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنيف إن عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية حول العالم سجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 141 مليون شخص في 37 بلدا حول العالم اليوم.
وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية - في تقرير صدر مع بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في الوقت الذي لم تمول خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 101 مليون شخص من أكثر الفئات ضعفا حتى الآن سوى بالربع فقط.
وأشار إلى أن المانحين الدوليين قدموا حتى الآن 6.2 مليار دولار من إجمالي تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة لعام 2017 ، والذي كان تم إطلاقه في ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أنه منذ ذلك الحين ارتفعت الاحتياجات ليصل التمويل الذي تحتاجه الأمم المتحدة إلى 23.5 مليار دولار بإضافة 1.3 مليار دولار إلى الاحتياجات، و8 ملايين شخص إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون المعونة، منوها إلى أن النداء العالمي وبالوصول الآن إلى منتصف العام تم تمويله بنسبة 26 % فقط.
وعزا تقرير المكتب الأممي، زيادة الأرقام إلى الكوارث الجديدة وتدهور حالات الطوارئ في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك آثار التصعيد السريع للعنف في مقاطعة كاساى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي احتاج إلى توجيه نداء للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المحلية هناك إضافة إلى النداءات العاجلة للتصدي للجفاف في كينيا والأعاصير المدارية في مدغشقر وموزمبيق والفيضانات في بيرو، وأيضا وجود 20 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.
من جانبه دعا مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين - خلال كلمته أمام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جنيف اليوم - إلى زيادة الدعم حتى تتمكن المنظمة الدولية والشركاء من مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين حول العالم.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزةTue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الأعلى في السعودية
تصدَّر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الاعلى فى السعودية وسط تأيد من السعوديين لاقتياد المملكة إلى التقدم والرقى. يذكر أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك ...Wed, 21 Jun 2017 06:21:43 GMT
-
"اليوجا" تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي
اثبت بحث جديد أن “اليوجا” تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي ، و يعاني من آلام أسفل الظهر واحد من بين كل خمسة أشخاص بالمملكة المتحدة في مرحلة ما من ...Wed, 21 Jun 2017 12:41:00 GMT