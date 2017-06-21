تم منح إريكسون تمديداً لعقد الخدمات المُدارة مع شركة زين العراق حتى العام 2021، وذلك بعد نجاحها بتوفير الخدمات المُدارةوحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة لمشغل خدمات الاتصال في العراق منذ العام 2012.

وبحسب بنود العقد الجديد، تعزز اريكسون من موقعها الريادي كشريك موثوق به لشركة زين من خلال إضافة مركز لعمليات الخدمة ومركز لعمليات طاقة الشبكة.وتعني توسعة نطاق التعاون بين الجانبين أن شركة زين العراق ستكون قادرة على توفير تجربة استخدام أفضل للعملاء من خلال إدارة نوعية الخدمات المقدمة بشكل شامل.

وتعليقاً قال علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق: “استنادا إلى السنوات الخمس الأولى معاً، نعلم جيدً أن اريكسون تعكس قيمنا الأساسية في المحافظة على المعايير وتقديم الخدمات. ونتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة،من خلال عملنا بشكل مستمر على تحسين وتوسعة شبكتنا، نجاحاً أكبر من خلال ضمان أداءً استثنائياً ومميزاً لعملائنا “.

ومن جانبها قالت رافية إبراهيم، رئيسةإريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن إدخال هذه التحسينات على صفقة التعاون الحالية مع زين العراق سيساعد المشغل كثيراً في الانتقال من أداء الشبكة إلى أداء الخدمة، و نتطلع إلى تسهيل هذا التحول من خلال تقديم كافة أشكال الدعم انطلاقاً من دورنا كشريك ومزود خدمات موثوق به”.

وقد تم تصميم خدمات إريكسون المُدارة لتلبية كافة الاحتياجاتالمتنوعة لكل مشغل من حيث كفاءة التكلفة وأداء الخدمة والتطور التكنولوجي، وبالتالي تحسين قدرة المشغلين على تلبية توقعات العملاء.