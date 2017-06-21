إريكسون تمدد اتفاقية خدماتها مع زين العراق حتى عام 20212017-06-21 15:09:43
تم منح إريكسون تمديداً لعقد الخدمات المُدارة مع شركة زين العراق حتى العام 2021، وذلك بعد نجاحها بتوفير الخدمات المُدارةوحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة لمشغل خدمات الاتصال في العراق منذ العام 2012.
وبحسب بنود العقد الجديد، تعزز اريكسون من موقعها الريادي كشريك موثوق به لشركة زين من خلال إضافة مركز لعمليات الخدمة ومركز لعمليات طاقة الشبكة.وتعني توسعة نطاق التعاون بين الجانبين أن شركة زين العراق ستكون قادرة على توفير تجربة استخدام أفضل للعملاء من خلال إدارة نوعية الخدمات المقدمة بشكل شامل.
وتعليقاً قال علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق: “استنادا إلى السنوات الخمس الأولى معاً، نعلم جيدً أن اريكسون تعكس قيمنا الأساسية في المحافظة على المعايير وتقديم الخدمات. ونتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة،من خلال عملنا بشكل مستمر على تحسين وتوسعة شبكتنا، نجاحاً أكبر من خلال ضمان أداءً استثنائياً ومميزاً لعملائنا “.
ومن جانبها قالت رافية إبراهيم، رئيسةإريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن إدخال هذه التحسينات على صفقة التعاون الحالية مع زين العراق سيساعد المشغل كثيراً في الانتقال من أداء الشبكة إلى أداء الخدمة، و نتطلع إلى تسهيل هذا التحول من خلال تقديم كافة أشكال الدعم انطلاقاً من دورنا كشريك ومزود خدمات موثوق به”.
وقد تم تصميم خدمات إريكسون المُدارة لتلبية كافة الاحتياجاتالمتنوعة لكل مشغل من حيث كفاءة التكلفة وأداء الخدمة والتطور التكنولوجي، وبالتالي تحسين قدرة المشغلين على تلبية توقعات العملاء.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزةTue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الأعلى في السعودية
تصدَّر هاشتاج #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد الترند الاعلى فى السعودية وسط تأيد من السعوديين لاقتياد المملكة إلى التقدم والرقى. يذكر أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك ...Wed, 21 Jun 2017 06:21:43 GMT
-
"اليوجا" تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي
اثبت بحث جديد أن “اليوجا” تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي ، و يعاني من آلام أسفل الظهر واحد من بين كل خمسة أشخاص بالمملكة المتحدة في مرحلة ما من ...Wed, 21 Jun 2017 12:41:00 GMT