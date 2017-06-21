استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بقصر الإليزيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية حول سبل تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي المشترك وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان ولي عهد ابو ظبي قد وصل امس الثلاثاء الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة عمل تستغرق يومين. و يضم الوفد المرافق له عدد من كبار المسؤولين لا سيما الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

يأتي اللقاء غداة الاجتماع الذي جمع أمس في باريس وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الذي تم خلاله بحث تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية.