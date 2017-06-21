محتار أختار مين فيهم !!2017-06-21 15:54:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب عندى26 عاماً فى مرحلة الماجستير أحببت فتاة عمرها 27 عاما انا اعرفها من عام هى يتيمة طلب مساعدتى فى الدراسة فساعدها ولكن شاءت الظروف وعلمت أنها ما زالت أنسة غير مخطوب شاءت الظروف أن تتطور علاقتنا لكن كانت كثيرا ما تزعل منى حتى تستمر لفترة ليست بالقصيرة حتى أصالحها حوالى2 شهر اخرها من شهرين شاءت الأقدار أن عرفت فتاة يقولون اصحابى عنها أنه من النوع المنقرض فهى تصلى وحافظة لكتاب الله وجارتى من اخر الشارع وأحبتنى انا الان فى أمر ليس بالسهل حيث أننى وجدت الفتاة اليتيمة الأولى تحدثنى على الفون وهى تحبنى أيضا كلاهما فى قمة الرقة والجمال الأولى أحببتها والثانية أحبتنى فى فترة عدم وجود الأولى مما تبعه إعجاب منى الأولى أخاف من أنها يتيمة والثانية أخاف من جرحها أعمل اي .
حمدي - مصر
ولا تعمل شيء ، انت تسيب الاتنين لا هذه تصلح ولا تلك ، أنت لا تحب دي ولا دي ، طالما أنك بتفاضل بين الاتنين يبقي ما بتحبش
ولا واحدة فيهم ويبقي الأفضل أنك تسيبهم والأفضل أم أن تتركهم ولا تتعلق بهم او تعلق قلبك بأي منهن ، لانه انت لو مقتنع بواحدة مكنتش فكرت في التانية ، لكن بما أنك في حيرة من أمرك بشان الاتنين يبقي في الحالة دي ولا واحدة منهم تصلح لك ويبقي ح تظلم اي واحدة منهم ترتبط بيها ، لان تفكير ك ح يظل معلق بالأخري
فالأفضل لك أن تتركهم ولو حتي لفترة تتأكد فيها من مشاعرك لأنه مشاعرك الحقيقية ستختار واحدة بس مش أكتر ، ربما تكون واحدة منهن وربما تكون واحدة تالتة خالص اترك لنفسك فرصة للتفكير السليم الزواج موضوع مصيري جدا يحتاج للتأني والفكر السليم والنضج عند اتخاذ القرار وانت واضح أنك مشوش وتفكيرك بشان الزواج مش مرتب محتاج تقعد مع نفسك كتير وتفكر انت عاوز ايه ومين وليه وتحسبها كويس ، لانه ده مصير علي أساسه ح تتحدد سعادتك وسعادة الطرف التاني اللي ح تختاره شريك لحياتك مدي الحياة ، فلما العجلة ولم التفكير السريع والموضوع مصيري عليه كله تتوقف حياتك القادمة ، ليه ما تختارتش صح من البداية عشان تضمن الاستقرار باقي حياتك ، التفكير والتأني مش ح يخلوك تندم إنما عدم التفكير هو اللي ممكن يخليك تندم
لانك يوم ما تختارمن تشاركك الحياة ستختار من تري أنها الأنسب في كل شيء واللي ما ينفعش تختار بينها وبين أي حد تاني لأي سبب ستراها هي ودونها لا .
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