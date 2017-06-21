"دل إي إم سي" تصدر تقريرها لمبادرة الخدمات المجتمعية2017-06-21 15:03:50
أعلنت شركة “دل” عن طرح أول نسخة محدثة من تقرير “2020 Legacy of Good”الذي يشيد بإنجازات الخدمة المجتمعية الرئيسية للشركة المندمجة وذلك في أعقاب اندماج شركة “دل” مع “إي إم سي” . ويوضح التقرير التزام “دل” طويل الأمد تجاه المجتمع وأعضاء فريق العمل والبيئة. ونتيجة لعملية الدمج، أصبح لدى الشركة محفظة أوسع من الحلول التكنولوجية وفريق عمل أكثر تعاوناً وكفاءة وموارد أكبر لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم. ويوجزالتقريرالجهود المبذولة للسنة المالية 2017 (1 فبراير 2016 - 31 يناير 2017).
وقد أتاح اندماج شركة “دل”مع شركة “إي إم سي” في سبتمبر 2016 فرصة لبلورة تقدمنا وإنشاء مجموعة أساسية من الالتزامات التي تعكس أفضل المزايا والمنافع المتاحة في كلا الشركتين.”قالت تريسا ثومبسون، مسؤولة الخدمات المجتمعية للشركات في شركة “دل”، “بفضل هذا الاندماج، أصبح لدينا اليوم طاقة جديدة تشجعنا على التفكير جدياً في الفرص المتاحة أمامنا لإحداث نقلة نوعية في محفظتنا الواسعة وخبرتنا ومواردنا المندمجة لتحقيق أداء غير مسبوق، فضلاً عن ما نتميز به من ابتكار هائل ومشجع، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على عملائنا والعالم ككل.”
وتعكس الخطة والأهداف التي تم تحديثها كيفية التقاء “دل” و”إي إم سي” معاً في ظل التزام مشترك تجاه تحسين حياة الناس والكوكب الذي نعيش فيه. فعلى سبيل المثال، قامت الشركة المندمجة بزيادة استثماراتها في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “STEM” للشباب المحرومين من الخدمات. وللمساعدة في إرساء جذور ثقافة شاملة، تقوم “دل” بتوسيع نطاق برنامج عملها المرن ليشمل أعضاء فريق عمل “إي إم سي” قبل الدمج وتوفير المزيد من مجموعات الموارد الداعمة للموظفين، وتعزيز التواصل بين أعضاء الفريق الذين يشتركون معاً في نفس الاهتمامات مثل الجنس أو الميول الجنسي أو العرق أو الخلفية. وباعتبارها شركة مندمجة، فقد حققت “دل” جزءا من قانون تعهد قطاع الاعمال الامريكي بالمناخ لزراعة مليون شجرة بهدف تعويض انبعاثات الكربون والحفاظ على المحميات الطبيعية حول العالم. وأخيرا، يتضمن تقرير هذا العام أهدافا إضافية مخصصة لتعزيز الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر عبر سلسلة الإمداد العالمية التابعة لشركة “دل”.
تم وضع الخطة الأولية خلال السنة المالية 2014 (1 فبراير 2013 - 31 يناير 2014) لشركة “دل”. واليوم، يشمل تحديث تقرير “2020 Legacy of Good”الأهداف الأصلية والأهداف المعدلة، فضلا عن أهداف جديدة تعكس الفرص وحجم وخبرة شركتنا المندمجة.
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