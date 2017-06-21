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الأمم المتحدة تبدي قلقها من عودة لاجئين نيجيريين إلى مناطق غير مهيئة
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الأمم المتحدة تبدي قلقها من عودة لاجئين نيجيريين إلى مناطق غير مهيئة

2017-06-21 14:52:22
أ ش أ

أعرب فيليبو جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة عن قلقه البالغ بسبب عودة أعداد كبيرة من اللاجئين النيجيريين الذين استضافتهم الكاميرون مرة أخرى إلى شمال شرق نيجيريا، مشيرا إلى أن الوضع غير مهيأ لاستقبالهم.

وقال جراندى - في بيان صادر عن المنظمة الدولية في جنيف اليوم الأربعاء - إن المفوضية كانت حذرت قبل 3 أسابيع من الوضع في مدينة يانكي الحدودية النيجيرية حيث يعود الآلاف خاصة في ظل نقص المأوى للعائدين وكذلك حالة الاكتظاظ الشديد ونقص إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي وأيضا قلة المساعدات الإنسانية مع اقتراب موسم الأمطار الذي قد يتسبب في ظل تلك الأوضاع إلى إصابة هذه الأعداد الكبيرة من العائدين بالأمراض وحيث كانت يانكى تستضيف قبل عودة هؤلاء اللاجئين ما يقرب من 45 ألف نازح داخليا.

وأضاف مفوض شئون اللاجئين أنه وصل إلى يانكى حتى الآن 889 لاجئا نيجيريا معظمهم من الأطفال بعد أن سافروا من مخيم ميناواو في الكاميرون، مؤكدا أن العودة لن تكون مستدامة في هذا الوقت وهو ما تحاول أن تؤكده المفوضية للاجئين قبل أن يختاروا العودة.

وأشار المفوض الأممي إلى أنه مع تقارير تفيد بمزيد من اللاجئين يسعون للعودة فإن ذلك يدق ناقوس الخطر بشأن الضغوط التي ستوضع على الخدمات القليلة المتوفرة، وشدد على أنه يجب تجنب أي حالة طوارئ جديدة عندما يبدأ موسم الأمطار ومهما كان الثمن.

ولفت المفوض إلى أنه يتعين على اللجنة الثلاثية المشكلة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومتي نيجيريا والكاميرون عقد أول اجتماع لها في أقرب وقت ممكن لتحديد الحد الأدنى من الشروط اللازمة للعودة ومناقشة كيفية التصدي لهذه التحركات التلقائية.

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