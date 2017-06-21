واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع.

واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبد الباري خلال أسبوع - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط ألف و170 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية عن ضبط 8 سجناء هاربين.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 تشكيلا عصابيا ضموا 57 متهما ارتكبوا 61 واقعة سرقة ، و كشف غموض 60 حادث في قضايا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف، إنتحال صفة، حريق عمد )، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 93 متهما.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات التي باشرت التحقيقات.