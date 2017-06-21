بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مع السفير والمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة علي العايد والملحق الثقافي للمملكة شادي المساعدة؛ تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم في المرحلة الراهنة.

ورحب شوقي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بالتعاون مع الأردن الشقيق، مؤكدًا القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، خاصة الترابط والتكامل في مجال التعليم.

من جانبه، أعرب العايد عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا عمق التعاون والتاريخ المشترك بين الشعبين، وضرورة دعم التعاون بين البلدين في ميادين الثقافة والعلوم والفنون والتربية بمختلف الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تعزز الإخاء العربي، وتساعد على تحقيق الأهداف والمثل العليا التي يسعى كل من البلدين إلى تحقيقها، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات للشباب في المرحلة العمرية ما بين 14 و18 عامًا؛ لدعم الترابط الثقافي بين الشعبين، ولتأصيل الهوية العربية لديهم.

وشدد على أن هناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى ترتيبات اللجنة المصرية الأردنية الـ27 المقرر عقدها في يوليو المقبل، مؤكدًا أن بلاده تحرص على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لتعزيز العلاقات بين مصر والأردن في مختلف المجالات.