نجح فريق من الباحثين في جامعة “باريس” في تطوير سوار جديد يساعد في قياس ضربات القلب بصفة منتظمة ودقيقة حتى يطمئن مرضى القلب على أنفسهم خاصة بعد المجهود ، ويبلغ سعر السوار 199 يورو.

ويقوم السوار، الذي أطلق عليه “بولار”، بتحليل محدد لضربات القلب أثناء النوم وبعد القيام بمجهود كبير والتأكد من أن القلب قوى بكامل كفاءته أثناء المشي وقادر على استيعاب طاقته بعد المجهود.