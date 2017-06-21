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محافظة القاهرة: إخلاء عقار بالأميرية.. وإزالة آخر مخالف بالشرابية
اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية‎

محافظة القاهرة: إخلاء عقار بالأميرية.. وإزالة آخر مخالف بالشرابية

2017-06-21 15:24:02
كتب - أ ش أ

وجه اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، بسرعة عمل صلبات للعقار رقم 7 شارع فهمي مطر، متفرع من شارع المطرية، بحي الأميرية، وإخلائه من السكان، حيث حدث انهيار جزئي بواجهة العقار، نتيجة لوقوع انفجار، جراء تسريب غاز من اسطوانة بوتوجاز.
وأمر عبدالتواب، بسرعة توجيه لجنة الإنشاءات للعقار، وإجراء المعاينة اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات.
ومن جهة آخرى، أصدر اللواء محمد أيمن، توجيهاته بتكثيف حملات النظافة، وإزالة الإشغالات بكافة أحياء المنطقة الغربية، وبخاصة الأحياء التي يغلب عليها النشاط التجاري، بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، واستمرار تلك الحملات في الفترة الليلية لفتح المرور أمام السيارات ومنع التكدس في طرق السير.
وفي هذا الإطار، قام حي الموسكي برفع كفاءة النظافة العامة، ورفع مخلفات قمامة من شارعي بورسعيد والجيش، وقام حي بولاق بحملة لرفع الإشغالات بشارع السبتية شارع كورنيش النيل.
وبناء على تعليمات اللواء محمد أيمن، بضرورة إزالة المخالفات وخاصة البنائية في المهد، قام حي وسط بإزالة شدة خشبية لأحد العقارات القريبة من قسم الدرب الأحمر.
وقام اللواء جمال العربي رئيس حي الشرابية، باستكمال أعمال إزالة للعقار رقم 11 شارع الألايلي، موضحا أنه سبق وأن قام بإزالة العقار من قبل وكان عبارة عن شدة خشبية، وعندما تم إبلاغه بأنه تم صب الأعمدة والسقف بالدور الأرضي تم التوجه للعقار، مع قوة من القسم وشرطة المرافق وسكرتير الحي وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية ومديرة الإسكان ومهندسي الإسكان حيث تمت الإزالة للدور الأرضي والأعمدة والسقف وتحرير محضر.

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