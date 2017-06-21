أشاد عدد من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس، مشيرين إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، وتؤكد اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل ودعم الطبقات الفقيرة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن الرئيس يعمل وينحاز للفقراء والبسطاء، وأكبر دليل على ذلك القرارات المهمة التي تمثل حماية حقيقية للفقراء والبسطاء من الشعب المصري، معلنا تأييده لهذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.

وأضاف الجندي، أن الرئيس اتخذ هذه القرارات ‏لإنقاذ الطبقة الوسطى والمعدومة والفلاحين، ويرسل رسالة قوية لكل من يتاجر بأقوات الناس، مطالبا بتنفيذ التسعيرة الجبرية على عدد من المنتجات الأساسية وتطبيق قانون الطوارئ بحق من يتاجر بأقوات الشعب.

من جهته، طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، الحكومة بسرعة التحرك لتحويل وتنفيذ حزمة قرارات الرئيس السيسي لواقع عملي لكي يشعر المواطنون بالآثار الإيجابية على الفور خلال عيد الفطر.

وأكد والي أن هذه القرارات جاءت لصالح الطبقة المتوسطة والكادحة ولترسيخ العدالة الاجتماعية، وتُعد نقلة إيجابية جاءت في مناسبة طيبة أدخلت الفرحة والبهجة على الفئات المتوسطة والفقيرة وكبار السن من أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هذه القرارات سترفع العبء عن كاهل الفلاح البسيط وتساعد المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده التام لقرارات الرئيس السيسي التي تحمي جميع المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين، في ظل القرارات الصعبة الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال عامر إن رئيس الجمهورية يؤكد انحيازه الدائم للمواطنين الفقراء وغير القادرين، وأن هذه القرارات تصب في صالح الشعب المصري، خاصة من الفقراء ومحدودي الدخل القرارات.

من جانبه، أشاد النائب أحمد عبده الجزار، بقرارات الرئيس السيسي خاصة قرار زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها، مؤكدا أن القرارات جاءت لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وبشرة خير بحدوث انفراجه للأزمة الاقتصادية.

وأوضح الجزار، أن جميع قرارات الرئيس السيسي أمس تصب في دعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل بعد فترات صعبة مرت على مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن “الخير قادم وسنشهد العديد من القرارات المفرحة للشعب المصري”.

وأثنى النائب أشرف عمارة، على القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس السيسي ويستفيد منها ملايين من الأسر المصرية.

وقال عمارة، إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا في مكافحة الغلاء، ويؤدي إلى تحسن حياة الفلاح البسيط، وفي النهاية يؤدي إلى انخفاض في أسعار المحصولات الزراعية.

واعتبر عمارة أن قرار منح جميع العاملين بالدولة علاوة غلاء استثنائية يدل على أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري، ويهتم بمشاكله، ويريد أن يلطف من آثار الأزمة الاقتصادية على حياته عن طريق زيادة دخله.

وأكد النائب عصام الفقي، أن قرار زيادة دعم بطاقات التموين يأتي في إطار حماية محدودي الدخل، ويعتبر تمهيدا لتحويل الدعم العيني إلى نقدي في محاولة لمواجهة غلاء الأسعار.

وطالب الفقي بصرف معاش للفلاح في سن الستين، وأن يتم شمول الفلاح بمظلة التأمين الصحي بهدف دعمه وتحقيق استقرار مادي و معنوي له حتى يستطيع أن ينتج ويحقق اكتفاء ذاتي.

واعتبر النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أن زيادة قيمة الدعم في بطاقة التموين يدل على اهتمام الرئيس السيسي بمحدودي الدخل، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد توجيهات الرئيس للحكومة منذ يومين بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيها.

وأشار موسى إلى أن قرارات السيسي أثلجت صدور المصريين بعد موجه الغلاء التي تعرض لها الشعب المصري في الفترة الأخيرة، وأكدت أن الرئيس أب لكل المصريين ويشعر بمعاناتهم اليومية.

وأشاد موسى بقرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن القرار يصب في صالح الفلاح المصري ويشجع المزارعين على الزراعة.