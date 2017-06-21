التعليم: الأربعاء المقبل نتيجة الدبلومات الفنية.. وتهنئة الأوئل قبل إجازة العيد2017-06-21 14:08:01
قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الحالي 2017، سيتم إعلانها عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، وذلك لكي تتاح الفرصة كاملة لإرسال استمارات النجاح للمدارس في كل أنحاء الجمهورية يوم اعلان النتيجة، ولكي تتاح الفرصة أيضا لتحميل النسخة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الاتفاق المبرم في هذا الشأن.
وأكد الجيوشي، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه سيتم إبلاغ الأوائل في النوعيات المختلفة، وتهنئتهم تليفونيا قبل إجازة عيد الفطر؛ لكي يسعدوا بنتائجهم.
وأضاف أن نسب النجاح للدبلومات الفنية لم تختلف كثيرا، عن نسب النجاح في العامين السابقين، وأن ١٤ طالبة في كشوف الأوائل من بين ١٨ طالبا وطالبة، وهو ما يعكس تفوق الطالبات الكاسح.
وقدم الجيوشي، الشكر باسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكل فريق العمل في قطاع التعليم الفني سواء في ديوان الوزارة أو في المديريات التعليمية، كما أثنى على كل الجهود التي أسهمت في نجاح هذه العملية الامتحانية المركزية المعقدة للغاية، سواء رجال المطبعة السرية للتعليم الفني، أو كل تشكيلات لجان الإدارة والكنترولات في كل قطاعات الجمهورية، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع أبنائه من طلاب وطالبات التعليم الفني.
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