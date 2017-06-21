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بالفيديو.. أغنية فيروز الجديدة "لمين" تتصدر المراتب الأولى على "تويتر"
فيروز

بالفيديو.. أغنية فيروز الجديدة "لمين" تتصدر المراتب الأولى على "تويتر"

2017-06-21 22:33:32

تصدرت أغنية “لمين” للمطربة القديرة فيروز، المراتب الأولى بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ حيث حققت انتشارًا كبيرًا فور صدورها.

جدير بالذكر أن فيروز غابت عن عالم الحفلات منذ 6 سنوات تقريبًا، وآخر ألبوم لها طرح عام 2010، وحمل عنوان “إيه في أمل”.



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