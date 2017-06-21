واصلت أسعار الذهب استقرارها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فيما ارتفعت بالأسواق العالمية، بعد تصريحات مسئول بالبنك الفدرالي الأمريكي والذي أشار خلالها إلى ضرورة رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري بوتيرة أسرع مما هو مقرر لها.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة،في تصريح له اليوم، إن أسعار الذهب استقرت ليسجل عيار(21) 636 جنيها، وسجل عيار(18) 15ر545 جنيه، وعيار(24) سجل 85ر726 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 5088 جنيها.

وعالميا سجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفاعا بواقع 4.25 دولار، أو ما يوازي 0.3%، لتصل إلى 1247.85 دولار للأوقية، بعد أن سجلت خلال جلسة أمس الثلاثاء 1242.40 دولار ، وهو أدنى مستوى لها منذ 17 مايو الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بواقع 2.2 سنت، أو ما يوازي تقريبا 0.1%، لتسجل 16.43 دولار للأوقية، بعد أن سجلت خلال تعاملات أمس 16.36 دولار ، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 مايو.

وارتفعت توقعات سوق الذهب بإقدام البنك الفدرالي على رفع سعر الفائدة الأمريكية مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري في أعقاب التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك في نيويورك، والتي قال خلالها إن البنك الفدرالي يجب أن يقوم برفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع مما هو مقرر له خلال العام الجاري.