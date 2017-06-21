كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم الأربعاء أوائل الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم من مصر وعدة دول إسلامية بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

وكرم رئيس الجمهورية الفائزين في الفرع الأول للمسابقة لحفظ القرآن كاملا وتفسيره وتقديم بحث عن المقاصد في القرآن وهما عماد أبو بكر من مصر وجائزته 150 ألف جنيه وسعيد فافا من المغرب وجائزته 100 ألف جنيه.

وفي الفرع الثاني لحفظ القرآن كاملا وتفسير آيات الجهاد كرم الرئيس كلا من حمزة العسرى من المغرب وجائزته 125 ألف جنيه، وليث بن اسحق من سلطنة عمان وجائزته 80 ألف جنيه.

وفي الفرع الثالث الخاص بحفظ القرآن لغير الناطقين بالعربية كرم الرئيس عبد الله المامول من بنجلاديش وجائزته 125 ألف جنيه وايام الدين فرح من روسيا وجائزته 80 ألف جنيه.

كما كرم الرئيس السيسي الطفلتين المصريتين الفائزتين في حفظ القرآن ومعانيه تحت 12 سنة وهما روميساء السيد العدنى من محافظة البحيرة وجائزتها 80 ألف جنيه وندا اسمر إبراهيم من محافظة المنوفية وجائزتها 60 ألف جنيه.

كما قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هدية الوزارة وعلمائها وأئمتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة.