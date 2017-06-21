وزير الداخلية يهنىء وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك2017-06-21 13:52:58
بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة الى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وفيما يلى نص البرقية:-
“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيدالفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.
تأتى هذه المناسبة المباركة، لتكون دافعاً لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة، وعزائم قوية، ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد، ولا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية، داعين الله أن يجعل هذا العيد، عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم، وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية .. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائنا، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .. وكل عام وسيادتكم بخير”.
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة..جاء بها :-
“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نُعرب لسيادتكم، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأن يجلعه عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وسيادتكم بخير”.
كما بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، والمساعدين، والمندوبين، والصف، والجنود، والخفراء، والمجندين بوزارة الداخلية .. جاء بها:-
“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، والمساعدين، والمندوبين، والصف، والجنود، والخفراء، والمجندين، يسرنى أن أعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك.
إننا إذ نستعد لاستقبال عيدالفطر المبارك، لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء، لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء، متسلحين بالإخلاص والعمل، يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمجيدين والمخلصين، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .. وكل عام وأنتم جميعاً بخير”.
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