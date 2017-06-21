انتهى صباح اليوم فريق عمل مسلسل «كلبش» من تصوير مشاهدهم بشكل كامل في أحداث المسلسل بعد فترة تحضيرات وتصوير استمرت على مدى الأشهر الماضية.

وفي السياق نفسه حقق المسلسل ردود أفعال إيجابية قوية وتصدر أعلى نسب مشاهدات حتى الآن.

مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، محمد لطفي، دياب، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، ريم مصطفى، نبيل عيسى، أحمد حاتم، فراس السعيد، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل على، وإخراج بيتر ميمي.