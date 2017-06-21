أثبت بحث جديد أن “اليوجا” تعالج آلام أسفل الظهر بنفس فاعلية العلاج الطبيعي ، و يعاني من آلام أسفل الظهر واحد من بين كل خمسة أشخاص بالمملكة المتحدة في مرحلة ما من حياتهم وتعد هذه الآلام من بين أكثر الشكاوى الطبية شيوعا.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “اليوجا” ربما تكون أداة مفيدة للأشخاص الذين يعانون لتخفيف آلام الظهر.

وأجرى باحثون بمركز بوسطن الطبي تجربة، شملت 320 شخصا ممن يعانون من آلام أسفل الظهر والذين تم إلحاقهم إما بفصول “اليوجا” أسبوعيا أو جلسات علاج طبيعي ومنح بعضهم كتبا وموضوعات تتناول كيفية التعامل مع آلام الظهر.

وبعد 12 أسبوعا من توقفت فصول “اليوجا” ، مع تشجيع المرضى على الاستمرار في ممارسة “اليوجا” بالمنزل ، كشفت النتائج أن “اليوجا” كانت لها آثار فعالة مثل نتائج العلاج الطبيعي وسمحت للناس باستئناف أنشطة حياتهم اليومية.

وقال الدكتور ربوبرت سوبا “لقد وجدنا أن اليوجا لها نفس تأثير العلاج الطبيعي في خفض شدة آلام وتحسين أداء الوظائف الجسدية”.