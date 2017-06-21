نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما تم بثه في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الإبتدائي إلى صف نقل, مشيرا إلى ان الخبر عار تماما من الصحة.

وقال المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ،إنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني , والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن هذا الأمر لم يُطرح ولم يدرس حتى الآن.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الإرتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

و ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏